Truy tố 181 bị can trong đường dây lừa đảo, mua bán hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân

Cùng vụ án, 180 bị can khác bị truy tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Trần Quang Đạo cùng đồng phạm thành lập 4 công ty kinh doanh mua bán thực phẩm chức năng, đồ gia dụng trên địa bàn TPHCM.

Để có dữ liệu khách hàng, phục vụ việc lừa đảo, khoảng năm 2023, Đạo đặt mua của Trần Tấn Tài thông tin cá nhân của những người sử dụng sản phẩm bồi bổ sức khỏe là thực phẩm chức năng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ.

Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, thông qua mạng xã hội, Tài đã mua hơn 1,1 tỷ đầu số thông tin (data) dữ liệu khách hàng cá nhân là những người già yếu hoặc thường sử dụng sản phẩm bồi bổ sức khỏe là thực phẩm chức năng với giá gần 1,4 tỷ đồng. Số dữ liệu trên được Tài bán lại cho Đạo với giá hơn 2,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 770 triệu đồng.

Sau khi mua được dữ liệu khách hàng cá nhân nêu trên, Trần Quang Đạo đã xây dựng kịch bản các bước thực hiện hành vi lừa đảo; chỉ đạo tập huấn cho nhân viên thuộc các phòng kinh doanh gọi điện lừa đảo khách hàng.

Tài liệu điều tra thể hiện, các bị can sử dụng hệ thống gọi điện Internet một chiều, được mã hóa đầu số thuê bao, gọi cho khách hàng. Khi gọi, các đối tượng giả danh là nhân viên bệnh viện hoặc trung tâm y tế, thông báo khách hàng được tặng 10 tháng sử dụng nước yến sào miễn phí, chỉ phải thanh toán 279.000 đồng phí vận chuyển cho lần đầu tiên, các lần sau không phải trả tiền.

Khi bị hại đồng ý, khoảng 15-20 phút sau, “nhân viên” tiếp tục gọi điện để xác nhận địa chỉ, thông tin khách hàng để gửi quà kèm mã dự thưởng.

Sau khi khách hàng nhận được quà tặng, các đối tượng tiếp tục gọi điện cho khách hàng, giả danh là nhân viên của đơn vị có mã dự thưởng gửi kèm quà. Qua điện thoại, các đối tượng thông báo “khách hàng có đủ điều kiện tham gia dự thưởng, giải thưởng lớn hơn, có giá trị từ 10 đến gần 100 triệu đồng như ghế massage, tủ lạnh, ti vi, máy giặt…”. Để được tham gia quay thưởng, khách hàng phải bổ sung thông tin hoàn thiện hồ sơ và phải “nộp phí” làm hồ sơ từ 730.000 – 990.000 đồng.

Khoảng vài ngày sau, các đối tượng tiếp tục gọi điện, giả danh là nhân viên công ty có mã dự thưởng thông báo khách hàng đã trúng thưởng ở mức cao hơn. Để nhận thưởng, khách hàng phải nộp thêm phí hoàn thiện hồ sơ xuất kho từ 1-3 triệu đồng. Các đối tượng còn cam kết sẽ hoàn trả 100% khoản phí nếu khách hàng chưa sử dụng quà hoặc hoàn trả 80% nếu đã mở và sử dụng.

Tin tưởng, nhiều người tiếp tục nộp tiền nhiều lần cho đến khi phát hiện bị lừa hoặc không thể liên lạc với tổng đài.

VKS xác định, từ ngày 1/3/2025 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo 5.418 bị hại, chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng. Bị can Đạo thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, phân công, chỉ đạo các đồng phạm lừa đảo./.