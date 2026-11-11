Truy tìm, xử lý nghiêm người gây tai nạn giao thông bỏ trốn

Khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện có liên quan phải dừng xe, giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị nạn và thông báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vì lo sợ bị xử lý hoặc muốn che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh trách nhiệm, một số lái xe đã chọn cách rời khỏi hiện trường. Sự thiếu trách nhiệm này có thể khiến thương tích của nạn nhân thêm nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Cơ quan công an thông báo quyết định khởi tố đối với tài xế Nguyễn Văn Ngọc gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Theo Thiếu tá Hoàng Văn Trình, cán bộ điều tra Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố, các đối tượng gây tai nạn bỏ chạy thường lợi dụng đêm khuya, đường vắng, ít nhân chứng hoặc khu vực không có camera giám sát. Một số trường hợp còn tìm cách sửa chữa phương tiện, xóa dấu vết va chạm. Do đó, lực lượng điều tra phải tỉ mỉ khám nghiệm hiện trường, phân tích dấu vết, rà soát phương tiện và kiên trì đấu tranh với đối tượng.

Vụ tai nạn xảy ra tối 25/12/2025 tại ngã ba giao nhau giữa Km 107 quốc lộ 17 với đường nhánh đi chợ Xuân Lương, thuộc xã Xuân Lương là một ví dụ. Khi lực lượng chức năng có mặt, người gây tai nạn đã bỏ đi, để lại hai nạn nhân là anh Triệu Văn Viên (sinh năm 1971), trú tại xã Tam Tiến và anh Nguyễn Hồng Long (sinh năm 1976), trú tại xã Nhã Nam. Anh Viên bị đa chấn thương nặng.

Qua rà soát phương tiện lưu thông vào thời điểm xảy ra tai nạn, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1995), trú tại xã Xuân Lương là người điều khiển ô tô biển kiểm soát 37A-258.60 va chạm với xe mô tô của anh Viên. Nghiêm trọng hơn, Ngọc không có giấy phép lái xe, trong cơ thể có nồng độ cồn 0,418 mg/l khí thở. Dù đối tượng không hợp tác, quanh co, né tránh trách nhiệm, cơ quan điều tra vẫn kiên trì củng cố chứng cứ, hoàn tất hồ sơ và khởi tố Ngọc về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” vào cuối tháng 8/2026.

Ví như vụ tai nạn khiến bà Phan Thị Nguyệt (sinh năm 1944), trú tại xã Lục Nam tử vong rạng sáng 28/12/2025 trên quốc lộ 31. Người điều khiển phương tiện bỏ trốn, trong khi khu vực xảy ra tai nạn vắng người, không có camera giám sát. Từ những mảnh nhựa vỡ có chữ Honda, chiếc mũ lưỡi trai màu đen có chữ M và dấu vết va chạm trên mặt đường, lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng phương tiện gây tai nạn. Qua phân tích dấu vết, cơ quan điều tra nhận định người điều khiển có thể cũng bị ngã, bị thương.

Sau hơn 10 giờ truy tìm, Phan Văn Liên (sinh năm 1991), trú tại tổ dân phố Đông Mo (phường Bắc Giang) được xác định là đi xe máy gây tai nạn. Khi điều khiển phương tiện, Liên có chất ma túy trong cơ thể, thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ngày 19/9/2026, Tòa án nhân dân khu vực 4 tuyên phạt Liên 5 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bản án là lời cảnh tỉnh đối với những người sử dụng ma túy, chất kích thích khi lái xe, gây tai nạn chết người rồi tìm cách trốn tránh trách nhiệm.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm hoặc không cứu giúp người bị nạn có thể bị xử phạt hành chính. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thụ lý hơn 590 vụ việc, trong đó khởi tố gần 230 vụ (có 3 vụ gây tai nạn bỏ trốn), không khởi tố gần 294 vụ, số còn lại đang tiếp tục giải quyết. Thực tế, quá trình điều tra cho thấy, trong nhiều vụ án vi phạm quy định giao thông đường bộ, nhiều lái xe điều khiển phương tiện gây tai nạn bỏ chạy thường tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục gây tai nạn liên hoàn do tâm lý hoảng loạn. Tại nhiều phiên tòa, các bị cáo thường bao biện cho hành vi bỏ chạy là do sợ hãi, lo ngại bị người dân hành hung. Tuy nhiên, họ nên biết có thể chạy khỏi hiện trường gây tai nạn, nhưng không thể trốn tránh pháp luật.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Đội trưởng Đội điều tra, Văn phòng Cảnh sát điều tra, Công an thành phố, trong nhiều vụ tai nạn, người bị thương không được cấp cứu kịp thời dẫn tới thương tích nặng nề hơn, kéo dài thời gian điều trị, mất khả năng lao động. Với gia đình có người tử vong, nỗi đau mất người thân còn đi kèm gánh nặng kinh tế và những khó khăn trong cuộc sống. Việc người gây tai nạn bỏ trốn cũng khiến quá trình xác định trách nhiệm, giải quyết bồi thường thiệt hại thêm phức tạp, kéo dài.

Với mục tiêu không để lọt tội phạm, nhất là các đối tượng gây tai nạn bỏ trốn, Văn phòng Cảnh sát điều tra chú trọng nâng cao chất lượng điều tra, phối hợp với các lực lượng liên quan và vận động người dân cung cấp hình ảnh từ camera hành trình, camera hộ gia đình. Kiên quyết truy tìm, xử lý nghiêm các đối tượng gây tai nạn bỏ chạy để bảo vệ quyền lợi nạn nhân và giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ các bên khi xảy ra tai nạn giao thông. Đơn vị phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức xét xử lưu động các vụ án vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ có tài xế bỏ chạy.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, lái xe khi xảy ra va chạm, tai nạn nên để lại phương tiện, giúp đỡ ban đầu người bị nạn và nhanh chóng đến cơ quan công an nơi gần nhất trình báo. Về phía người dân khi chứng kiến tai nạn cần hỗ trợ người bị nạn đi cấp cứu và nghiêm cấm hành vi uy hiếp, đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe của lái xe trong các vụ tai nạn.