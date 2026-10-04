Truy tìm tung tích người phụ nữ có hàm răng giả tử vong trên sông Tiền

Ngày 4/10, Công an xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp) phát đi thông báo truy tìm tung tích người phụ nữ được phát hiện tử vong, thi thể trôi trên sông Tiền, đoạn qua thủy phận thuộc ấp An Hiệp.

Theo Công an xã Phú Hựu, sáng 3/10, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông nên trình báo cơ quan Công an. Qua kiểm tra, thi thể là nữ, đang trong tình trạng phân huỷ.

Nạn nhân được xác định khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6m. Qua khám nghiệm, tử thi có hàm trên là răng giả, hàm dưới là răng thật; có dấu hiệu từng sinh mổ.

Thi thể được phát hiện trên sông Tiền.

Kết luận khám nghiệm xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước. Thời điểm phát hiện, cơ quan chức năng không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào trên người nạn nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Phú Hựu thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân biết, phối hợp tìm tung tích nạn nhân có đặc điểm nêu trên hoặc có thông tin liên quan.

Công an xã Phú Hựu đề nghị người dân khi có thông tin về nạn nhân hoặc người thân mất tích có đặc điểm tương tự, nhanh chóng thông báo cho Công an xã Phú Hựu qua số điện thoại 02773.840.361 hoặc Điều tra viên Đinh Hoàng Nam, cán bộ Công an xã Phú Hựu, số điện thoại 0938.053.867 để phối hợp giải quyết.