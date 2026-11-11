Truy tìm tung tích nạn nhân
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, giải quyết vụ việc chết chưa rõ nguyên nhân, phát hiện ngày 24-9-2026 tại khu vực sông Hàn (thuộc phường Hòa Cường, Đà Nẵng).
Nạn nhân là nam giới, khoảng 55–65 tuổi, cao khoảng 1,70m, nặng khoảng 75kg; mặc áo sơ-mi sọc màu nâu, quần Tây dài màu đen. Thời điểm phát hiện, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân hay tài sản cá nhân. Để phục vụ công tác xác minh, Công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức có thông tin liên quan đến nhân thân, lai lịch nạn nhân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 492- Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn; SĐT: 02363.955.995).
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truy-tim-tung-tich-nan-nhan-post360831.html