Truy tìm tung tích nạn nhân

Sau khi con gái 9 tuổi thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến xe ben chở quá tải 92%, một người cha Trung Quốc đã gác lại công việc kinh doanh để ngày ngày ghi hình những xe tải vi phạm, gửi bằng chứng cho cảnh sát giao thông.