Cảnh sát đang điều tra cáo buộc phá hoại tài sản đối với cây "King Jarrah" quý hiếm trong công viên quốc gia Wellington, Australia. Ảnh: Cục Đa dạng sinh học, Bảo tồn và Thu hút du khách Australia (DBCA)

Chính quyền bang Western Australia đang khẩn trương tìm cách cứu cây King Jarrah sau khi phát hiện dấu vết bị cưa máy phá hoại tại Công viên quốc gia Wellington, phía Nam thành phố Perth.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra trong khoảng ngày 21-22.11. Một người đã sử dụng cưa máy cắt quanh gốc cây. Hôm 27.11, cảnh sát xác định đây là vụ cố ý gây thiệt hại tài sản trái phép và kêu gọi người dân cung cấp thông tin để hỗ trợ điều tra, truy tìm người chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Môi trường Matt Swinbourn lên án hành vi phá hoại, cho rằng việc một cây cổ thụ khoảng 500 năm tuổi bị tấn công ngay trong công viên quốc gia là điều khó chấp nhận. Theo ông, King Jarrah là cây có ý nghĩa đặc biệt với người dân địa phương và vụ việc đã gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Hiện các chuyên gia đang đánh giá tình trạng và mức độ an toàn của cây. Một nhóm chuyên gia cùng nhân viên chính phủ đã đến hiện trường để kiểm tra. Dự kiến, kết luận kỹ thuật về khả năng cứu sống King Jarrah sẽ được đưa ra trong tuần tới.

Chính quyền cho biết đang xem xét mọi phương án nhằm duy trì sự sống cho cây cổ thụ. Khu vực xung quanh hiện đã được lắp đặt camera giám sát và tạm thời đóng cửa đối với khách tham quan để phục vụ công tác xử lý, bảo vệ hiện trường.

King Jarrah là một trong những cây cao nhất tại Công viên quốc gia Wellington, với chiều cao khoảng 36m. Cây nằm trong khu vui chơi giải trí dành cho khách tham quan trong ngày, được xem là điểm nhấn của địa điểm này.

Jarrah (Eucalyptus marginata) là loài cây gỗ cứng cao lớn, phân bố tự nhiên tại các khu rừng ở phía Tây Nam bang Western Australia. Loài cây này có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái địa phương, đồng thời nổi tiếng với tán lá cao, tuổi thọ lâu dài, gỗ màu đỏ sẫm và mật ong.

Theo Sở Đa dạng sinh học, Bảo tồn và Du lịch Western Australia, vụ việc được phát hiện sau khi một người dân báo tin cho cơ quan quản lý công viên và động vật hoang dã vào hôm 24.11. Cưa máy đã được sử dụng để cắt quanh phần gốc cây, khiến tình trạng sống còn của cây trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhà chức trách.

Hành vi phá hoại có thể vi phạm một số điều khoản của Đạo luật Bảo tồn và Quản lý Đất đai năm 1984 của bang. Nếu bị kết tội, người hoặc những người liên quan có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 AUD (khoảng 170 triệu đồng) và một năm tù giam.