Truy tìm nhóm đồng phạm tổ chức đánh bạc

Từ những lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, nhiều nạn nhân dưới 16 tuổi bị đưa vào các quán karaoke, sau đó bị mua bán, đe dọa và ép làm việc để trả những khoản “nợ” do các đối tượng tự đặt ra.