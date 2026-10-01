Truy tìm nhóm đồng phạm tổ chức đánh bạc
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức chơi lô tô qua livestream trên mạng xã hội Facebook do đối tượng Hoàng Phạm Nguyệt Vi tổ chức.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức truy tìm 6 cá nhân có liên quan, gồm: Huỳnh Việt Trinh (2002, trú xã An Biên, tỉnh An Giang); Huỳnh Thị Kim Thảo (1995, trú xã Nhơn Mỹ, An Giang); Võ Minh Mẫn (2004, trú xã Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long); Lê Văn Hưng (1996, trú xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An); Trịnh Thị Mai (1990, trú phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị Mai (1995, trú: phường An Phong, TP Hải Phòng). Đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân phối hợp truy tìm; khi phát hiện hoặc có thông tin về các cá nhân nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ số: 117- Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) hoặc báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truy-tim-nhom-dong-pham-to-chuc-danh-bac-post358756.html