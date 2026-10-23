Truy tìm người lái xe mô tô liên quan vụ tai nạn chết người trên cầu Sang Trắng 1

Ngày 23/10, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT đang thụ lý vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra trên cầu Sang Trắng 1, Quốc lộ 91, thuộc khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn (nay là phường Phước Thới, TP Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 7h ngày 4/4/2023, ông Nguyễn Văn Hiệp (SN 1963, ngụ phường Phước Thới) điều khiển xe đạp lưu thông hướng từ Ô Môn đi Bình Thủy để đến Khu công nghiệp Trà Nóc làm việc.

Khi đến đoạn cầu Sang Trắng 1, ông Hiệp xuống xe dắt bộ lên dốc cầu. Khi đi lên gần giữa dốc cầu, trên làn đường dành cho xe ô tô, ông Hiệp lên xe đạp để tiếp tục di chuyển thì xảy ra va chạm với một xe mô tô màu trắng (chưa rõ biển số và đặc điểm cụ thể) do một người đàn ông điều khiển, chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến ông Hiệp và xe đạp ngã ra đường, người điều khiển xe mô tô nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ông Hiệp được người dân hỗ trợ đưa vào lề đường, sau đó được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Do vết thương quá nặng, đến ngày 6/4/2023, gia đình xin đưa nạn nhân về nhà và ông Hiệp tử vong lúc 9h30 cùng ngày.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo, ai là người điều khiển xe mô tô liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên, nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ hoặc cơ quan Công an gần nhất để làm việc.

Ai biết thông tin liên quan đến vụ việc, người và phương tiện có liên quan, đề nghị cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (địa chỉ: số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) hoặc liên hệ Điều tra viên Trần Văn Tiến, số điện thoại: 0907591231.