Truy tìm người đập vỡ kính loạt ô tô sau một đêm

Sáng 19/10, thông tin từ UBND phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng công an đang "vào cuộc" điều tra, làm rõ sự việc nhiều chiếc xe ô tô bất ngờ bị đập vỡ kính trong đêm trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện 8 chiếc ô tô đỗ tại khu vực trước chung cư T&T Victoria, trên đường Quang Trung, đối diện siêu thị Big C Vinh, bị đập vỡ kính.

Hiện trường ô tô bị đập vỡ kính (Ảnh: H. Việt)

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Cơ quan công an đã "vào cuộc", tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, nhiều ô tô bị đập vỡ kính, trong đó có cả những phương tiện có giá trị lớn.

Khu vực bãi đỗ xe nói trên không có camera giám sát.

Hiện vẫn chưa có con số cụ thể về thiệt hại của các phương tiện.