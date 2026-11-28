Ngày 28/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đang truy tìm Nguyễn Văn Gộng (SN 1963), đối tượng bị khởi tố về tội Hiếp dâm trẻ em xảy ra năm 2005 tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Bị can Nguyễn Văn Gộng, có lệnh truy nã từ năm 2005. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/8/2005, vụ việc xảy ra tại ấp 3, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (nay là ấp Mỹ Thạnh, xã An Ngãi Trung, tỉnh Vĩnh Long).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Gộng, trú tại ấp 5, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri (nay là ấp An Thái, xã An Ngãi Trung, tỉnh Vĩnh Long), về tội Hiếp dâm trẻ em.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Gộng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Năm 2005, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can này. Sau 21 năm, tung tích của Gộng vẫn chưa được xác định.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Văn Gộng có số CMND 320583022, do Công an tỉnh Bến Tre cũ cấp.

Để phục vụ công tác xác minh, truy bắt bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Nguyễn Văn Gộng, kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Thông tin cũng có thể gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ số 180, Quốc lộ 57, khóm Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Điều tra viên thụ lý vụ án là ông Nguyễn Hoàng Thái, số điện thoại 0909 094 098.