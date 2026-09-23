Truy tìm người có liên quan đến vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đang thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026 tại tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố liên quan.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng giữa tháng 4/2026, Hoàng Văn Duẩn, sinh năm 1991 và Hoàng Văn Duy, sinh năm 1995, cùng trú tại thôn Đồng Thanh, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, sử dụng trang fanpage “VÉ CÀO HOÀNG KIM”, “Vé Cào HOÀNG KIM 79” thực hiện livestream bán vé cào nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để chuẩn bị, Duẩn thuê căn hộ 1906 tòa nhà S201, khu đô thị Vinhomes Ocean Park thuộc xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội làm địa điểm, mua vé cào, thuê fanpage Facebook, chuẩn bị công cụ, phương tiện để livestream. Duẩn chia vé cào thành 3 combo gồm: combo vàng 20 vé màu vàng, giá 999.000 đồng; combo đen 25 vé màu đen, giá 1.999.000 đồng; combo đỏ (VIP) 30 vé màu đỏ, giá 3.999.000 đồng.

Trước mỗi phiên livestream, Duẩn liên hệ với tài khoản Telegram “HUẤN LÊ” chạy quảng cáo, lôi kéo người xem livestream. Trong phiên livestream, Duy sử dụng các fanpage để trao đổi, gửi tài khoản ngân hàng cho người chơi chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, Duẩn cào vé số cho người chơi. Khi người chơi trúng thưởng, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức để tạo niềm tin, sau đó hướng dẫn người chơi tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt cho đến khi người chơi phát hiện bị lừa mới dừng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La thông báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng đến quần chúng nhân dân và truy tìm người có liên quan đến vụ việc.

Đề nghị những người có liên quan liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La, địa chỉ: Số 678, đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La hoặc điều tra viên Lù Văn Việt, số điện thoại 0972991679 để phối hợp, giải quyết.