Trước đó, ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của Công an phường Hải Châu về việc phát hiện một thi thể nam giới chưa rõ nhân thân, lai lịch tại khu vực mỏm đá bờ kè dưới chân cầu Thuận Phước, thuộc phường Hải Châu.

Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân là nam giới, dáng người to, cao khoảng 1,75m, mặc áo thun màu đen có in chữ “FENDI”, quần lửng màu trắng, không mang giày dép. Đặc điểm đáng chú ý là tại cẳng tay trái có hình xăm hoa văn. Thời điểm được phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Để phục vụ công tác xác minh, điều tra và làm rõ nhân thân nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo đến Công an các xã, phường và các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp thông tin, truy tìm tung tích người thân của nạn nhân.

Người dân có thông tin liên quan đến đặc điểm nhận dạng nêu trên hoặc có người thân mất tích với những đặc điểm tương tự, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; hoặc liên hệ cán bộ thụ lý Chế Văn Duy, số điện thoại: 0905.027.552) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.