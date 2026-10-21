Truy tìm Huỳnh Văn Tuấn SN 1996 liên quan vụ lừa đảo và trốn thuế

Ngày 21/10, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án hình sự: Mua bán trái phép hóa đơn; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố.

Huỳnh Văn Tuấn. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy tìm người đối với Huỳnh Văn Tuấn, sinh năm 1996, trú tại Xóm 13, thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xóm 13, thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) là người có liên quan đến vụ án, không xác định đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị thân nhân người có liên quan và người dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khi có thông tin về đối tượng trên đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tuyên Quang (Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại 02073.871.161 hoặc Điều tra viên Quan Văn Thống, số điện thoại 0965.464.988).