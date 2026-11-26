Chiều 26-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Chính Hưng (sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại Tổ dân phố 1, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để phục vụ điều tra vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Chân dung Nguyễn Chính Hưng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, vụ án được phát hiện ngày 5-4 trên địa bàn phường Nha Trang. Ngày 8-6, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 2 Điều 322 và "Đánh bạc" theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Chính Hưng không rõ đang ở đâu. Đến ngày 12-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy tìm Hưng và giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân phối hợp truy tìm Nguyễn Chính Hưng. Người dân phát hiện Nguyễn Chính Hưng thì báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, hoặc báo cho điều tra viên Bùi Đức Tài, số điện thoại: 0382.050.499.