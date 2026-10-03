Truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nguyễn Dương Lan Phương

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 8 và tháng 9 năm 2024 tại phường Phúc Lợi (TP Hà Nội).

Cơ quan chức năng đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Dương Lan Phương (SN 1997; nơi thường trú: Đồng Dành, Đông Tảo, xã Sóc Sơn, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Dương Lan Phương. Ảnh: CACC

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Dương Lan Phương hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng này.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Dương Lan Phương ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0983.320.910) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.