Sáng 27-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định truy tìm đối tượng Lý Phước Lâm (sinh năm 1983, đăng ký thường trú tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tạm trú tại đường Hà Thanh, phường Nha Trang) để phục vụ công tác điều tra vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá cược bóng đá trên mạng Internet.

Đối tượng Lý Phước Lâm.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 15-6, cơ quan chức năng phát hiện hoạt động cá cược bóng đá trái phép trên mạng Internet tại phường Tây Nha Trang. Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Quá trình điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá được thua bằng tiền qua mạng Internet của các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra xác định Lý Phước Lâm không rõ đang ở đâu. Ngày 10-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy tìm đối tượng này, giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân phối hợp truy tìm. Khi phát hiện Lý Phước Lâm, người dân cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa (số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang) hoặc điều tra viên Phạm Sông Thương, số điện thoại 0386.420.793.

THÀNH LONG