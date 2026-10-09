Truy tìm cựu nhân viên ngân hàng “xù nợ” hơn 320 triệu đồng

Trước đó, Công an tỉnh nhận được đơn trình báo của ông Đ.L.V.V. (SN 1974, trú tại phường Pleiku) về việc bị Nguyễn Thanh Vinh (SN 1986, trú tại phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi) chiếm đoạt 321 triệu đồng.

Vinh đã không trả nợ cho ông V. và bỏ đi khỏi địa phương không thể liên lạc. Ảnh: ĐVCC

Theo ông V, vào năm 2019, khi là nhân viên của Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Vinh đã hỏi vay ông V. một khoản tiền là 321 triệu đồng.

Ông V. đã chuyển cho Vinh số tiền nói trên. Tuy nhiên, đến thời hạn trả nợ, Vinh đã không trả tiền mà nghỉ việc ở cơ quan, bỏ đi khỏi địa phương, ông V. không thể liên lạc được.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã nhiều lần triệu tập Vinh nhưng đối tượng không chấp hành. Cơ quan Công an xác định hiện Vinh không có mặt ở địa phương, không rõ đi đâu, làm gì, không thông báo cho chính quyền địa phương nơi cư trú.

Để phục vụ công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp đã truy tìm Vinh. Khi tìm thấy đối tượng hoặc có thông tin về đối tượng liên hệ tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; gặp Điều tra viên Bùi Quốc Việt, số điện thoại 0386.444.744.