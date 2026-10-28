Truy tìm “cò đất” nghi tiếp tay lừa đảo hàng tỷ đồng của người dân tộc thiểu số

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đặng Hồng Hà (SN 1980, trú tại phường Hội Phú) và Nguyễn Thị Lê Anh (SN 1989, trú tại phường Pleiku) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đên hiện không có mặt ở địa phương. Ảnh: ĐVCC

Được biết, Hà và Lê Anh có mối quan hệ tình cảm nam nữ. Trong khoảng thời gian từ năm 2021-2025, 2 đối tượng trên đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân, dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra những thông tin sai sự thật lừa các hộ dân đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 2 đối tượng làm giúp thủ tục đổi GCNQSDĐ từ cũ sang giấy mới.

Sau khi có được GCNQSDĐ, 2 đối tượng đã nói với các hộ dân ký vào các thủ tục để làm giấy cấp đổi hoặc giúp để vay tiền nhưng thực chất là ký vào các hợp đồng chuyển nhượng đất cho Hà hoặc đứng tên các cá nhân khác do 2 đối tượng chỉ định.

Với phương thức trên, Hà và Lê Anh đã chiếm đoạt nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) với nhiều lô đất trị giá hàng tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Đên là đối tượng nghi có vai trò tiếp tay, giúp sức cho Hà và Lê Anh thực hiện hành vi lừa đảo trên để trục lợi.

Đên vốn là đối tượng làm nghề môi giới đất đai có quan hệ quen biết với nhiều người ở vùng dân tộc thiểu số. Theo tố giác, Đên đã lợi dụng tự tin tưởng và thiếu hiểu biết của người dân để cùng với Hà, Lê Anh lừa đảo chiếm đoạt đất của người dân.

Tuy nhiên, hiện Đên không có mặt ở địa phương, không rõ làm gì và ở đâu nên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy đối tượng trên đề nghị thông báo cho đơn vị ở số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, gặp Điều tra viên Dương Công Toại (số điện thoại 0905.364.875) để giải quyết.