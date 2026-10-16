Truy tìm các đối tượng phá rừng do Ban QLRPH Sêrêpôk quản lý

Trụ sở của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpôk tại xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng

Liên quan đến 04 vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật xảy ra trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sêrêpôk quản lý, Hạt Kiểm lâm Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, cung cấp thông tin, truy tìm đối tượng vi phạm.

Cụ thể, 04 vụ phá rừng xảy ra tại một phần diện tích lô 2a, lô 4, khoảnh 11, tiểu khu 178; lô 2, khoảnh 3, tiểu khu 175B; lô 1, khoảnh 1a, tiểu khu 182 xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, vụ việc đã được Hạt Kiểm lâm Đam Rông ra các Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo về tội phạm.

Trước đó, các vụ vi phạm đã được Hạt Kiểm lâm phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Lâm Đồng, Công an xã Đam Rông 2 tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Từ vụ việc trên, Hạt Kiểm lâm Đam Rông đề nghị Ban QLRPH Sêrêpôk chỉ đạo Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đạ R’Măng, cán bộ tiểu khu phối hợp với Kiểm lâm địa bàn, UBND xã và Công an xã Đam Rông 2, tổ chức cài cắm thông tin, xây dựng kế hoạch mật phục, truy tìm, xác minh cung cấp thông tin đối tượng vi phạm liên quan đến các vụ phá rừng.

Rà soát, thu thập thông tin, đồng thời làm việc với các hộ gia đình có vườn, rẫy canh tác nông nghiệp gần, giáp ranh với các vị trí hiện trường vi phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng để quản lý chặt chẽ các vị trí, diện tích vi phạm, không để các đối tượng tác động vào hiện trường, khai thác, vận chuyển lâm sản thiệt hại ra khỏi hiện trường.

Đối với Kiểm lâm phụ trách các tiểu khu 175B, 178, 182, tiếp tục chủ động phối hợp với đơn vị chủ rừng, UBND xã Đam Rông 2, Công an xã Đam Rông 2, tổ chức cài cắm thông tin, mật phục truy tìm đối tượng vi phạm; làm việc với các hộ gia đình có vườn, rẫy canh tác nông nghiệp gần, giáp ranh với vị trí hiện trường 04 vụ vi phạm.

Phối hợp với đơn vị chủ rừng thường xuyên kiểm tra các hiện trường vi phạm, hàng tháng có biên bản kiểm tra hiện trường gửi về bộ phận Xử lý vi phạm về Lâm nghiệp để tổng hợp theo dõi.

Hạt Kiểm lâm Đam Rông cũng giao Bộ phận xử lý vi phạm tham mưu lãnh đạo Hạt xử lý các vụ vi phạm đảm bảo chặt chẽ, đúng thời hạn theo quy định./.