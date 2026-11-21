Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp truy tìm Nguyễn Viên (sinh năm 1972), bị can bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Viên. (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Theo thông tin từ cơ quan Công an, Nguyễn Viên có một tiền án về tội "Giết người". Ngày 31/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Viên về hành vi cố ý gây thương tích.

Do đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan điều tra không xác định được tung tích nên ngày 6/8/2024 đã ra quyết định truy nã. Nguyễn Viên được xác định thuộc diện đối tượng truy nã nguy hiểm.

Theo đặc điểm nhận dạng, Nguyễn Viên có tóc thẳng, mắt hai mí, sống mũi lõm. Phía trên đuôi lông mày phải khoảng 2,5cm có vết sẹo cong, dài khoảng 3,5cm. Hai tay, hai chân, vùng ngực và bụng có nhiều hình xăm.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Nguyễn Viên cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất. Liên hệ đại úy Đoàn Ngọc Quang, Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, qua số điện thoại 0349.225.354.

Cơ quan Công an khuyến cáo đây là đối tượng thuộc diện truy nã nguy hiểm, người dân không tự ý tiếp cận hoặc tổ chức vây bắt để tránh nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng truy tìm đối tượng.