Truy tìm 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Ngày 22/10, các lực lượng thuộc Trại giam A2 (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm 4 phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ tại thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm.

4 phạm nhân đang bị truy tìm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 21/10, Công an xã Diên Lâm tiếp nhận thông báo từ Phân trại số 1, Trại giam A2 về việc 4 phạm nhân vượt rào bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị chức năng đã tổ chức lực lượng truy tìm, đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương và người dân để phối hợp phát hiện những trường hợp nghi vấn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, 4 phạm nhân bỏ trốn gồm:

Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án phạt tù 20 năm về hai tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”.

Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ), đang thi hành án phạt tù 10 năm về hai tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cơ quan Công an đề nghị người dân cần chủ động cảnh giác bảo vệ tài sản, kịp thời phát hiện, khẩn báo cho Công an xã, phường ở nơi gần nhất khi phát hiện dấu tích 4 phạm nhân hoặc nghe, thấy những dấu hiệu nghi vấn bất thường có liên quan.

Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa - nơi Trại giam A2 đóng quân cũng đã thông báo cho người dân phối hợp truy lùng 4 phạm nhân trốn trại, đồng thời đề nghị người dân địa phương phát hiện báo ngay cho trực ban Công an xã qua điện thoại: 0258.3785015, hoặc điện thoại Trưởng Công an xã 091.346.0389, Phó trưởng Công an xã 098.608.2848.