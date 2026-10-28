Truy tìm 2 chiếc gương chiếu hậu xe Range Rover bị trộm

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra, xác minh vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại sảnh chung cư ở phường Kiến Hưng, TP Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, vụ trộm xảy ra ngày 31/1/2022. Tài sản bị chiếm đoạt là 2 chiếc gương chiếu hậu của ôtô Range Rover Evoque màu trắng.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an chưa thu hồi được số tài sản trên, đồng thời cần làm rõ những người có thông tin liên quan đến vụ trộm. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết thông tin về 2 chiếc gương chiếu hậu nói trên, người đang quản lý, sử dụng, mua bán, trao đổi hoặc biết về nguồn gốc của tài sản cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị những người biết, chứng kiến vụ việc hoặc có thông tin liên quan đến vụ trộm xảy ra tại sảnh chung cư ngày 31/1/2022 chủ động phối hợp, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Thông tin cung cấp xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, thông qua Công an phường Kiến Hưng, địa chỉ: Lô C3, Khu đô thị Lacasta, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội. Cán bộ tiếp nhận thông tin Nguyễn Tiến Thắng (SĐT 0989.734.564).