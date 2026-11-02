Truy tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thanh Lâm

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát (TPHCM), cùng lãnh đạo phường Tân Mỹ đã thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thanh Lâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng và lãnh đạo phường Tân Mỹ thắp hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Thanh Lâm

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp bền bỉ của mỗi đảng viên.

Đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Thanh Lâm đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng cũng gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến bà Bùi Phi Nga (vợ đồng chí Nguyễn Thanh Lâm), bày tỏ mong muốn gia đình tiếp tục gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp.