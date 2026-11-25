Tại nhà riêng của hai gia đình, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Nguyễn Việt Hùng đã trao Huân chương Dũng cảm truy tặng ông Phạm Sáng và ông Nguyễn Duy An.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân ông Phạm Sáng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Việt Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc đến hai gia đình và khẳng định: hành động dũng cảm, quên mình của hai ông là tấm gương đẹp về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia vì cộng đồng. Huân chương Dũng cảm được truy tặng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với nghĩa cử cao đẹp này.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân ông Nguyễn Duy An.

Đại diện hai gia đình bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương.

Sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi, phường Nha Trang, một phụ nữ khoảng 50 - 60 tuổi có dấu hiệu đuối nước khi đang tắm biển. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An (sinh năm 1968, trú phường Nha Trang) lập tức lao xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, ông An cũng rơi vào tình trạng đuối sức, chới với giữa biển. Nhận được thông tin, ông Phạm Sáng (sinh năm 1981, trú phường Nam Nha Trang) cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ biển Nha Trang thuộc Ban Quản lý vinh Nha Trang (Sở Nông nghiệp và Môi trường) nhanh chóng mang phao ra ứng cứu. Sau hơn 10 phút, lực lượng cứu hộ đưa được cả hai người vào bờ. Người phụ nữ được cứu sống, sức khỏe ổn định, riêng ông An đã tử vong. Trong quá trình tham gia cứu nạn, ông Phạm Sáng bị kiệt sức, được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, ông không qua khỏi.