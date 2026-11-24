Ngày 24/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 2023/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho hai cá nhân ở tỉnh Khánh Hòa đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm, quên mình khi cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang.

Theo đó, hai cá nhân được truy tặng Huân chương Dũng cảm là ông Nguyễn Duy An (SN 1968, trú tại tổ dân phố 10 -11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và ông Phạm Sáng (SN 1981, trú tại 460 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Quyết định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với hai ông Nguyễn Duy An và Phạm Sáng.

Trong quyết định ghi nhận hai cá nhân nêu trên "Đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Như Báo CAND đã thông tin, trong sáng 21/11/2026, thời tiết trên biển Nha Trang biến động, nhiều đợt sóng lớn xô đập vào bãi, ông Nguyễn Duy An phát hiện một người phụ nữ có dấu hiệu đuối nước sau khi bị sóng cuốn tại bãi tắm biển đối diện ngã ba Lê Lợi – Trần Phú, phường Nha Trang. Ngay lập tức ông An lao xuống biển cứu nạn nhưng do vấp phải những đợt sóng lớn nên người này cũng lâm vào tình trạng đuối nước.

Lãnh đạo chính quyền địa phương đến thăm viếng, động viên gia đình ông Nguyễn Duy An.

Nhận được tin báo, ông Phạm Sáng, cán bộ Đội cứu nạn – cứu hộ của Ban Quản lý vịnh Nha Trang, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cùng hai đồng nghiệp lao xuống phía biển ứng cứu, đưa hai nạn nhân vào bờ. Tuy nhiên do đuối nước nên ông Nguyễn Duy An tử vong, còn anh Phạm Sáng cũng kiệt sức, đột biến sức khỏe phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong trong ngày hôm sau (22/11/2026).

Trong ngày 22/11/2026, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định số 4139/QĐ-UBND về việc truy tặng bằng khen đối với hai ông Nguyễn Duy An, Phạm Sáng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc cứu người trên địa bàn phường Nha Trang.