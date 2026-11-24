Ngày 24/11, trao đổi với P.V Báo VietNamNet, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người tử vong khi tham gia cứu người đuối nước trên biển Nha Trang.

Hai người được truy tặng là ông Nguyễn Duy An (phường Tây Nha Trang) và ông Phạm Sáng (phường Nam Nha Trang). Trong đó, ông Sáng là cán bộ Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa).

Chủ tịch UBND phường Nha Trang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng thư tri ân, chia buồn cho gia đình ông Nguyễn Duy An. Ảnh: N.T

Trước đó, sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang, một phụ nữ đang tắm biển bất ngờ có dấu hiệu đuối nước. Thấy vậy, ông An lập tức lao xuống biển cứu người. Tuy nhiên, do sóng lớn, biển động, ông An cũng bị đuối nước, chới với giữa biển.

Phát hiện sự việc, ông Sáng cùng các thành viên Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang lập tức mang phao tiếp cận hiện trường, đưa cả hai người vào bờ. Người phụ nữ được cứu sống, sức khỏe ổn định, nhưng ông An đã tử vong.

Sau khi tham gia cứu nạn, ông Sáng bị kiệt sức, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, ông Sáng không qua khỏi vào ngày 22/11.

Chủ tịch UBND phường Nha Trang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình ông Phạm Sáng. Ảnh: N.T

Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của ông An và ông Sáng, ngày 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng đã ký quyết định truy tặng bằng khen cho hai ông vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong cứu người trên địa bàn phường Nha Trang.