Ngày 24-11, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng vì hành động dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Theo Quyết định số 2023/QĐ-CTN, hai cá nhân được truy tặng Huân chương Dũng cảm là ông Nguyễn Duy An (ngụ phường Tây Nha Trang) và ông Phạm Sáng (ngụ phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cán bộ Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Khánh Hòa).

Khu vực biển xảy ra vụ đuối nước

Quyết định nêu rõ, hai ông đã có thành tích xuất sắc đột xuất, quên mình cứu người gặp nạn trên biển. Hành động của hai ông là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Như Báo SGGP đã thông tin, sáng 21-11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang), trong lúc biển động, sóng lớn, phát hiện một phụ nữ bị đuối nước, ông Nguyễn Duy An lập tức lao xuống biển cứu người. Tuy nhiên, trong quá trình ứng cứu, ông An cũng bị đuối nước.

Nhận tin báo, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa được cả hai người vào bờ. Dù vậy, ông Nguyễn Duy An đã tử vong. Ông Phạm Sáng sau đó kiệt sức, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Sự ra đi của hai ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc, đồng thời lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, tinh thần dũng cảm cứu người trong cộng đồng.