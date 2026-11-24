Ngày 24-11, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 2023/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm hy sinh khi cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang.

Đó là ông Nguyễn Duy An (thường trú tại Tổ dân phố 10 - 11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang) và ông Phạm Sáng (thường trú tại số 460 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang; cán bộ Đội cứu nạn, cứu hộ, Ban Quản lý vịnh Nha Trang, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Quyết định ghi rõ, 2 ông đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang, là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Như Báo Khánh Hòa đã đưa tin, sáng 21-11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang), trong điều kiện biển động, sóng lớn, phát hiện một phụ nữ bị đuối nước, ông Nguyễn Duy An đã không quản hiểm nguy, lao xuống biển cứu người. Trong quá trình cứu, ông An cũng rơi vào tình trạng bị đuối nước. Nhận được tin báo, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng ra ứng cứu, đưa được 2 người vào bờ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy An đã tử vong. Ông Phạm Sáng cũng bị kiệt sức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.