Truy tặng giấy khen cho người dũng cảm quên mình cứu hai cháu nhỏ đuối nước

Ngày 11/10, lãnh đạo xã Giao Thủy (tỉnh Ninh Bình) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Trọng Khải (trú tại thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy), người tử vong sau khi dũng cảm lao xuống sông cứu hai cháu nhỏ bị đuối nước.

Tại gia đình, đoàn công tác đã truy tặng giấy khen nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của ông, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với hành động dũng cảm, sẵn sàng cứu người trong tình huống nguy cấp.

Lãnh đạo xã Giao Thủy trao giấy khen truy tặng, ghi nhận hành động dũng cảm cứu hai cháu nhỏ của ông Nguyễn Trọng Khải.

Trước đó, vào khoảng 15h20’ ngày 10/10, tại trục sông tiêu nước, kênh mương nội đồng gần khu vực cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, hai cháu N.T.T.L. và Đ.B.H. (cùng SN 2012) không may ngã xuống sông khi đang điều khiển xe.

Phát hiện hai cháu gặp nạn, ông Nguyễn Trọng Khải (SN 1959) lập tức nhảy xuống sông ứng cứu. Một số người dân sau đó đến hỗ trợ, đưa hai cháu nhỏ và ông Khải lên bờ. Hai cháu nhỏ may mắn được cứu sống, nhưng ông Khải đã không qua khỏi.

Ông Nguyễn Trọng Khải là đảng viên, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ông nguyên là cán bộ, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy cũ, hiện đã nghỉ hưu.

Hành động cứu người của ông Khải diễn ra trong tình huống khẩn cấp, thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Nghĩa cử ấy là tấm gương đáng trân trọng về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.