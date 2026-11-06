Truy tặng đồng chí Vũ Mạnh Thường Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng truy tặng đồng chí Vũ Mạnh Thường đến thân nhân gia đình. Ảnh: DUY TRẦN

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Thọ ân cần thăm hỏi, chia sẻ với thân nhân, gia đình trước sự ra đi của đồng chí Vũ Mạnh Thường. Đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ của cụ, là gương sáng thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đồng chí Vũ Mạnh Thường là đảng viên lão thành, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1984, đồng chí và vợ (đã mất) là đồng chí Hoàng Thị Én đều được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Việc truy tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến không mệt mỏi của đồng chí Vũ Mạnh Thường cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

﻿Các đại biểu dâng hương tại tượng đài Chiến khu Đ, xã Bắc Tân Uyên. Ảnh: DUY TRẦN

Tiếp sau đó, đồng chí Nguyễn Văn Thọ cùng các thành viên trong đoàn, lãnh đạo xã Bắc Tân Uyên đã đến dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Khu di tích Lịch sử Quốc gia Chiến khu Đ, xã Bắc Tân Uyên.