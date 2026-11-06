Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Võ Trung Thành

Dự buổi lễ có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Cùng dự có lãnh đạo Quân khu 5; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện Tỉnh ủy Đắk Lắk, Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các ban, ngành, đơn vị.

Đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, đại diện lãnh đạo Quân khu 5 và tỉnh Gia Lai đã trao bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với đồng chí Võ Trung Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa V, nguyên Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Nghĩa Bình, cho đại diện gia đình.

Đồng chí Võ Trung Thành sinh ngày 14-4-1924 tại tỉnh Quảng Ngãi, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1944, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1946. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí được Đảng, Khu ủy Khu V tin tưởng giao nhiều trọng trách tại những địa bàn chiến lược, ác liệt.

Lãnh đạo Quân khu 5 và tỉnh Gia Lai trao bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của đồng chí Võ Trung Thành cho đại diện gia đình.

Đặc biệt, trên cương vị Phó bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai giai đoạn 1954-1961 và 1967-1969, đồng chí Võ Trung Thành có nhiều đóng góp trong lãnh đạo phong trào cách mạng, xây dựng Đảng, củng cố lực lượng vũ trang địa phương, đấu tranh làm thất bại chính sách “Tố cộng, diệt cộng” của Mỹ - ngụy.

Từ năm 1969 đến 1971, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng Tây Nguyên. Từ tháng 10-1974, đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên, cùng tập thể lãnh đạo chuẩn bị và tiến hành Chiến dịch Tây Nguyên mùa Xuân 1975, góp phần làm nên thắng lợi lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, bày tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với đồng chí Võ Trung Thành. Với 58 năm tuổi đời, 40 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã dâng hiến trọn vẹn cho Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Gia đình đồng chí Võ Trung Thành và các đại biểu tại buổi lễ.

Đồng chí là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, dũng cảm; nhà lãnh đạo có tầm nhìn, tư duy sắc bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt, đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đồng chí còn là người con ruột thịt của buôn làng.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được truy tặng là sự ghi nhận, tôn vinh và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí Võ Trung Thành. Đây cũng là niềm tự hào, nguồn động viên để các thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.