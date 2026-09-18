Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Chuẩn úy Nguyễn Đình Cương

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Đặng Hồng Tuân trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình Chuẩn úy Nguyễn Đình Cương. Ảnh: ĐVCC

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, Tiểu đoàn 93 tham gia nhiều trận đánh và bắn rơi 13 máy bay của Mỹ. Đặc biệt trong chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm cuối năm 1972, Tiểu đoàn 93 đã cảnh giác bắn rơi 6 máy bay các loại của đế quốc Mỹ, trong đó có 3 chiếc máy bay B52 rơi tại chỗ trên bầu trời Hà Nội.

Với thành tích trên Tiểu đoàn 93 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cờ thưởng các loại. Ngày 16-12-2014, đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Là sĩ quan điều khiển của Tiểu đoàn 93, trong khoảng thời gian từ tháng 10-1971 đến tháng 12-1972, Chuẩn úy Nguyễn Đình Cương cùng kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 93 chiến đấu lập thành tích đặc biệt xuất sắc bắn rơi 3 máy bay (trong đó có 1 máy bay F4, 2 máy bay B52). Với những thành tích đạt được, Chuẩn úy Nguyễn Đình Cương được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng Ba; 3 Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba và vào ngày 17-9-2026 vinh dự được truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND.

Thủ trưởng Sư đoàn 367, Trung đoàn 278 và gia đình Chuẩn úy Nguyễn Đình Cương trong lễ truy tặng. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hồng Tuân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 khẳng định: Buổi lễ được tổ chức ngay tại đơn vị, nơi các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm viết tiếp truyền thống canh giữ bầu trời Tổ quốc, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng và noi gương chiến đấu mưu trí, dũng cảm của Chuẩn úy Nguyễn Đình Cương, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 278 và Sư đoàn 367 hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, không quản ngại khó khăn, thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; không ngừng vươn lên xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam của Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Đặng Hồng Tuân đã trao danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND cho gia đình Chuẩn úy Nguyễn Đình Cương.