Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 12, các đại biểu Sư đoàn 325, Trung đoàn 101, đại biểu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành địa phương và một số tỉnh, thành phố cùng thân nhân gia đình Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Dương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 101.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương là người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, đã trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 1 lập nhiều chiến công, nổi bật là trận đánh giải phóng thị xã Phan Rang vào ngày 16-4-1975, đơn vị do đồng chí chỉ huy đã làm chủ thị xã trước thời gian quy định gần 3 giờ, phá tan nhiều mục tiêu, thu nhiều vũ khí, phương tiện của địch.

Trong trận chiến đấu tại Long Thành ngày 26-4-1975, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi trực tiếp thị sát, chỉ huy chiến đấu. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, đồng chí được truy tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 28-8-2026 được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Đại Thắng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Nguyễn Văn Dương cho đại diện gia đình .

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Đại Thắng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Nguyễn Văn Dương cho đại diện gia đình.

Đại tá Phạm Hồng Doanh, Chính ủy Sư đoàn 325 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hồng Doanh, Chính ủy Sư đoàn 325 nhấn mạnh: Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Văn Dương là tấm gương sáng ngời của người chỉ huy quyết đoán, táo bạo, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo; là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao ý chí quyết tâm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện gia đình, ông Hà Quốc Oai, con rể của liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị đã quan tâm, ghi nhận, tôn vinh sự hy sinh của bố mình; đồng thời coi đây là niềm tự hào thiêng liêng của gia đình, dòng họ.