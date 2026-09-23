Truy tặng Bằng tri ân đối với Trung tá Trần Văn Tùng

Ngày 23/9, Đoàn công tác của Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hưng Yên đã đến thăm, truy tặng Bằng tri ân, ghi công và trao hỗ trợ tới gia đình Trung tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3.

Đại diện Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam truy tặng Bằng tri ân và ghi công, trao hỗ trợ tới gia đình Trung tá Trần Văn Tùng.

Trước đó, vào ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Trần Văn Tùng đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người tại cầu Bo, thuộc địa bàn phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên và đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ tới gia đình Trung tá Trần Văn Tùng.

Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và sẵn sàng quên mình vì người khác.

Đoàn công tác chụp ảnh cùng gia đình Trung tá Trần Văn Tùng.

Theo ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam, Bằng tri ân, ghi công của Hiệp hội là sự ghi nhận đối với tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và sự hy sinh quên mình vì tính mạng của nhân dân của Trung tá Trần Văn Tùng; đồng thời cũng là thể hiện tình cảm, sự trân trọng và chia sẻ của Hiệp hội, đại diện cho toàn thể cộng đồng, đối với gia đình đồng chí.

Chương trình công tác “Vì cuộc sống bình yên” do Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam (tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác PCCC và CNCH hoạt động trên phạm vi toàn quốc, thuộc quản lý của Bộ Công an) triển khai nhằm mục đích: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và tái thiết cuộc sống sau các sự cố hoả hoạn, thiên tai, thảm hoạ…; tri ân, vinh danh và ghi công các CBCS lực lượng PCCC và CNCH, CAND, QĐND cũng như các công dân, tình nguyện viên có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc không may thương vong trong khi thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện công tác PCCC và CNCH…