Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Nội vụ truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Nguyễn Trọng Khải, xã Giao Thủy có hành động dũng cảm quên mình cứu người đang gặp nguy hiểm cho gia đình đồng chí.

Theo thông tin từ UBND xã Giao Thủy: Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 10/10/2026, tại tuyến sông tiêu nước, kênh mương nội đồng thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, hai cháu N.T.T.L và Đ.B.H, cùng sinh năm 2012, không may ngã xuống sông khi đang đi xe đạp. Phát hiện sự việc trong lúc đi tập thể dục, đồng chí Nguyễn Trọng Khải đã lập tức lao xuống sông cứu người. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của đồng chí Nguyễn Trọng Khải và hỗ trợ của người dân, hai cháu nhỏ được cứu sống. Tuy nhiên, đồng chí Khải đã qua đời.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo xã Giao Thủy ân cần thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí Nguyễn Trọng Khải.

Theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Thủy Trần Hoài Thanh: Đồng chíNguyễn Trọng Khải, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, nguyên là cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy (cũ), đã nghỉ hưu. Quá trình công tác, cũng như khi đã trở về với cuộc sống thường ngày, đồng chí Khải là người cán bộ, đảng viên, công dân gương mẫu, nhân dân khu xóm yêu mến và kính trọng. Hành động quên mình cứu hai cháu nhỏ trong tình huống nguy cấp của đồng chí là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Nguyễn Trọng Khải, xã Giao Thủy có hành động dũng cảm quên mình cứu người đang gặp nguy hiểm.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ đã truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Nguyễn Trọng Khải có hành động dũng cảm quên mình cứu người đang gặp nguy hiểm cho gia đình đồng chí; đồng thời đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí.

Tấm gương, nghĩa cử cao đẹp của đảng viên Nguyễn Trọng Khải góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng giúp đỡ người gặp hoạn nạn.