Ngày 22-11, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 4139 về việc truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 2 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc cứu người trên địa bàn phường Nha Trang.

Đó là ông Nguyễn Duy An (thường trú Tổ dân phố 10 - 11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang) và ông Phạm Sáng (thường trú số 460 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang, nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ, Ban Quản lý vịnh Nha Trang trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Đại diện gia đình 2 ông được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, sáng 21-11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang), một phụ nữ đang tắm biển thì có dấu hiệu bị đuối nước. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An lập tức lao xuống biển cứu người. Trong quá trình cứu, ông An cũng rơi vào tình trạng đuối nước. Nhận được thông tin, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng ra hỗ trợ và đưa được 2 người vào bờ nhưng ông Nguyễn Duy An đã tử vong. Ông Phạm Sáng bị kiệt sức trong quá trình ứng cứu, được đưa đi cấp cứu. Tuy được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông không qua khỏi.