Truy tặng Bằng khen cho người đàn ông dũng cảm quên mình cứu người

Sáng 15/10, đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh truy tặng ông Nguyễn Trọng Khải vì đã có hành động dũng cảm quên mình cứu người đang gặp nguy hiểm.

Tại buổi thăm hỏi, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã trao Bằng khen cho thân nhân gia đình ông Nguyễn Trọng Khải, bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp của ông; đồng thời gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc trước mất mát to lớn của gia đình.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình ông Nguyễn Trọng Khải.

Như Báo Công lý đã đưa tin trước đó, vào khoảng 15h20’ ngày 10/10, tại trục sông tiêu nước, kênh mương nội đồng gần khu vực cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, hai cháu N.T.T.L. và Đ.B.H. (cùng SN 2012) không may ngã xuống sông khi đang điều khiển xe.

Phát hiện hai cháu gặp nạn, ông Nguyễn Trọng Khải (SN 1959) lập tức nhảy xuống sông ứng cứu. Một số người dân sau đó đến hỗ trợ, đưa hai cháu nhỏ và ông Khải lên bờ. Hai cháu nhỏ may mắn được cứu sống, nhưng ông Khải đã không qua khỏi.

Ông Nguyễn Trọng Khải là đảng viên, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ông nguyên là cán bộ, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy cũ, đã nghỉ hưu.

Hành động cứu người của ông Khải diễn ra trong tình huống khẩn cấp, thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Nghĩa cử ấy là tấm gương đáng trân trọng về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.