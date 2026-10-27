Truy sát vợ cũ, lĩnh 15 năm 6 tháng tù

Phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 27/10. (Ảnh: Thanh Trà)

Sáng 27/10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Sỹ Hùng 14 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 15 năm 6 tháng tù.

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm sau ly hôn. Không chấp nhận việc vợ cũ từ chối nối lại quan hệ, Hùng nhiều lần đe dọa, sau đó chuẩn bị hung khí, thuê ô tô theo dõi và truy đuổi nạn nhân.

Dùng xe ô tô đuổi theo, truy sát vợ cũ

Theo cáo trạng, Hồ Sỹ Hùng và chị L. (SN 1988, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) kết hôn năm 2010, có hai con chung.

Trong quá trình chung sống, Hùng có quan hệ tình cảm với người khác, khiến vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và đi đến ly hôn.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Hùng muốn hàn gắn tình cảm nhưng chị L. không đồng ý. Cho rằng vợ cũ có quan hệ tình cảm với người khác, Hùng nảy sinh ghen tuông, nhiều lần đe dọa giết chị và khiến gia đình chị không được sống yên ổn.

Chiều 13/5/2026, Hùng thuê chiếc ô tô Honda Civic màu trắng của người quen để làm phương tiện đi lại và theo dõi vợ cũ.

Bị cáo Hồ Sỹ Hùng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 27/10. (Ảnh: Thanh Trà)

Ngày 14/5, sau khi thấy chị L. đi cùng bạn, Hùng mượn điện thoại của một người quen rồi sử dụng thiết bị này nhắn tin đe dọa chị.

Tối cùng ngày, cho rằng vợ cũ không muốn quay lại vì đã có người khác, Hùng nảy sinh ý định dùng dao đâm chị L. rồi tự sát.

Khoảng 6 giờ ngày 15/5/2026, Hùng mang theo một con dao bấm, điều khiển ô tô đến khu vực ngã ba đường Nguyễn Huệ và Đặng Tất, thuộc phường Đông Hà, gần nơi chị L. sinh sống để chờ.

Đến khoảng 6 giờ 25 phút, phát hiện chị L. điều khiển xe mô tô chở hai con chung đi học, Hùng lập tức lái ô tô bám theo.

Sau khi đưa các con đến trường, chị L. điều khiển xe trở về. Khi người phụ nữ đi đến gần vị trí Hùng đang đỗ xe, bị cáo bất ngờ lái ô tô ép về phía bên trái xe mô tô nhằm buộc chị dừng lại.

Phát hiện chồng cũ, chị L. hoảng sợ bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, Hùng tiếp tục quay đầu ô tô, đuổi theo.

Cuộc truy đuổi kéo dài đến khu vực trước trụ sở UBND phường Đông Thanh cũ, tại số 19 Phạm Ngũ Lão, phường Đông Hà.

Thấy bên trong trụ sở có nhiều người dân buôn bán, chị L. dừng xe bên đường rồi chạy vào trong để tránh sự truy đuổi của chồng cũ.

Tại tầng một, phát hiện phòng số 01 có treo biển phòng tiếp dân đang mở cửa, chị chạy vào rồi khép cửa lại. Tuy nhiên, Hùng vẫn tiếp tục truy đuổi.

Thấy vợ cũ chạy vào trụ sở, Hùng đỗ ô tô gần vị trí xe mô tô của chị L., lấy con dao bấm để trên ghế phụ, giấu phía sau lưng quần rồi đi vào bên trong.

Phát hiện chị L. đang đứng ở góc phòng, Hùng rút dao, tiến lại gần rồi liên tiếp đâm hai nhát vào vùng bụng và nách phải của nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, chị L. cố gắng bỏ chạy nhưng Hùng tiếp tục dùng dao đâm thêm một nhát vào vùng vai phải.

Sau ba nhát dao, chị L. chạy được ra ngoài và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Gây án xong, Hùng cầm dao rời khỏi hiện trường, điều khiển ô tô về nhà bố mẹ.

Tại đây, bị cáo khóa cửa, dùng chính con dao vừa gây án tự gây thương tích ở vùng cổ, đồng thời đập đầu vào tường nhằm tự sát nhưng không thành.

Đến 7 giờ 50 phút cùng ngày, Hùng đến Công an phường Đông Hà đầu thú.

Bản án 15 năm 6 tháng tù

Theo kết luận giám định pháp y, chị L. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 56%. Các thương tích tại vùng vai phải, mạng mỡ phải, hông phải cùng những tổn thương nội tạng được xác định phù hợp với tác động của vật có cạnh sắc.

Đối với Hồ Sỹ Hùng, kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 13%, các thương tích tại vùng cổ phù hợp với tác động của vật có cạnh sắc.

Kết quả giám định dấu vết sinh học xác định trên con dao thu giữ có máu của Hồ Sỹ Hùng và chị L., không phát hiện máu của người khác.

Cơ quan chuyên môn cũng xác định con dao Hùng sử dụng là dao bấm, thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an.

Quá trình điều tra, Hùng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đầu thú sau khi gây án.

Về trách nhiệm dân sự, chị L. không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.

Đối với chiếc ô tô Honda Civic được Hùng sử dụng để theo dõi, truy đuổi vợ cũ, cơ quan điều tra xác định chủ phương tiện không biết việc Hùng thuê xe nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, chiếc xe đã được trả lại cho chủ sở hữu.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Hồ Sỹ Hùng 14 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung là 15 năm 6 tháng tù.