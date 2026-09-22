Truy sát em rể từ mâu thuẫn đất đai với bố mẹ

Hành hung mẹ ruột vì đòi chia đất bất thành

Theo cáo trạng, chiều ngày 05/02/2026, Phan Văn Hạnh cùng với các cán bộ làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai Hương Sơn đến nhà ông Phan Văn Ninh và bà Võ Thị Anh (trú tại thôn Thượng Kim, xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh, là bố mẹ của Hạnh) để đo đạc diện tích đất được phân chia.

Do không đạt được thỏa thuận về kích thước thửa đất, Hạnh nổi giận vớ một đoạn cây sắn tươi đánh liên tiếp vào người mẹ ruột khiến bà Anh bị thương tích 1%. Sau khi được can ngăn, bà Anh phải bỏ chạy để lánh nạn.

Đối với hành vi hành hung mẹ đẻ, ban đầu cơ quan điều tra đã khởi tố Hạnh về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, sau đó bà Võ Thị Anh đã tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố đối với con trai. Căn cứ theo quy định pháp luật, cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Hạnh về tội danh này và chuyển sang hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

Lái xe ô tô đâm ngã, dùng dao nguy hiểm truy sát em rể

Sự việc tiếp tục leo thang vào khoảng 17 giờ cùng ngày (05/02/2026), khi anh Nguyễn Văn Bình (SN 1984, trú tại thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh, là con rể của ông Ninh và bà Anh) điều khiển xe mô tô đến nhà bà Anh và xảy ra cãi vã, giằng co với Hạnh.

Bị cáo Phan Văn Hạnh tại phiên xét xử.

Sau khi được can ngăn, anh Bình điều khiển xe đi về nhà. Vì bực tức, Hạnh xuống bếp lấy một con dao rựa dài 65,1cm rồi tự lái xe ô tô đuổi theo tìm anh Bình để chém.

Khi đi đến ngã ba thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện anh Bình đang điều khiển xe mô tô phía trước. Hạnh lập tức điều khiển xe ô tô đâm vào khiến anh Bình và xe ngã xuống đường.

Khi nạn nhân bỏ chạy vào ki ốt tạp hoá gần đó để trốn, Hạnh cầm dao rựa lao vào chém nhiều phát về phía anh Bình. Nhờ anh Bình tránh được và mọi người can ngăn, lấy dao từ tay Hạnh nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Anh Bình bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%.

Con dao rựa Hạnh sử dụng sau đó được cơ quan chức năng giám định thuộc “Danh mục dao có tính sát thương cao” của Bộ Công an. Việc dùng hung khí nguy hiểm truy sát nhưng nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.

Hành vi của Hạnh bị truy tố về tội “Giết người” với tình tiết định khung là có tính chất côn đồ (điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS) và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” (khoản 1 Điều 304 BLHS).

Bản án nghiêm khắc từ Hội đồng xét xử

Tại phiên tòa xét xử, sau khi cân nhắc toàn diện các hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tranh tụng, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, coi thường tính mạng của người khác và làm ảnh hưởng xấu đến đạo đức, trật tự xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả; người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và bị cáo có đóng góp giúp đỡ người khó khăn được UBMTTQ Việt Nam xã Sơn Kim 2 xác nhận.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hạnh 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”; 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hình phạt là 8 năm 6 tháng tù.