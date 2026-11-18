Truy rõ nguyên nhân vụ nổ súng bắn Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà rồi tự sát
Chiều ngày 18/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra vụ việc có dấu hiệu “Giết người” xảy ra vào chiều ngày 17/11, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai.
Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 17/11/2026, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, trú tại xã Định Quán) đã sử dụng súng bắn vào đầu ông N.M.C. (SN 1978, trú tại xã Định Quán) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai.
Hậu quả ông C. bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá “Bửu Sơn” thuộc xã Định Quán sử dụng súng bắn vào đầu tự tử thì được người dân phát hiện đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán rồi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì tử vong.
Cơ quan công an thu giữ 8 viên đạn, 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.
Hiện vụ án đang được Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra và làm rõ.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/truy-ro-nguyen-nhan-vu-no-sung-ban-giam-doc-cong-ty-lam-nghiep-la-nga-roi-tu-sat-post367962.html