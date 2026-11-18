Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 17/11/2026, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, trú tại xã Định Quán) đã sử dụng súng bắn vào đầu ông N.M.C. (SN 1978, trú tại xã Định Quán) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai.

Hiện trường nơi diễn ra vụ án - Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Hậu quả ông C. bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá “Bửu Sơn” thuộc xã Định Quán sử dụng súng bắn vào đầu tự tử thì được người dân phát hiện đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán rồi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì tử vong.

Cơ quan công an thu giữ 8 viên đạn, 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện vụ án đang được Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra và làm rõ.