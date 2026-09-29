Truy quét tội phạm buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan kiểm tra hoạt động xuất, nhập khẩu các loài động vật, thực vật hoang dã, quý, hiếm từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Tây Ninh qua cửa khẩu và các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Kiểm lâm, Quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, giết mổ động vật hoang dã, các trung tâm mua bán sản phẩm động vật hoang dã, xóa bỏ các chợ, tụ điểm mua bán chim trời, sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và xử lý theo quy định.

Qua thống kê, từ tháng 5/2026 đến tháng 9/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra, đấu tranh, xử lý 5 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã được nuôi nhốt, mua bán kinh doanh trái phép, không rõ nguồn gốc; thu giữ tổng cộng 33 cá thể rồng Nam Mỹ (Iguana), 295 cá thể chim hoang dã, 92 cá thể rùa và 12 cá thể chim thuộc Phụ lục II CITES, 133 cá thể giống trăn, 65 cá thể giống tắc kè, 2 cá thể giống rùa và 1 cá thể giống cá sấu.

Cụ thể, lúc 10 giờ 30 ngày 11/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học tại nơi ở của ông Đặng Trần Trung Tính (SN 2002) và bà Bùi Mỹ Tuyết (SN 2003, ngụ ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cả hai đang nuôi nhốt 92 cá thể rùa thuộc loài Geochelone sulcata và 12 cá thể chim thuộc các loài Eos rubra, Pyrrhura molinae - đều thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Các cá thể rùa và cá thể chim (thuộc Phụ lục II CITES) được lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện

Cả hai không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các cá thể trên. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tính và Tuyết về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” theo khoản 1 Điều 234 Bộ luật Hình sự.

Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ hoặc nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Mọi hành vi xâm hại động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm, đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng với công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; vận động người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Đồng thời, cho người dân ký cam kết không sử dụng các phương tiện khai thác thủy hải sản hủy diệt. Bên cạnh đó, Công an cấp xã tiếp tục vận động người dân tự nguyện giao nộp công cụ, phương tiện săn, bẫy, bắt các loài động vật, nhất là những loại có tính hủy diệt như: kích điện, lưới quét, thiết bị phát âm tần số cao, loa dụ...

Điển hình, ngày 06/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường - Bộ Công an và Công an xã Mỹ Quý kiểm tra, phát hiện Đ.V.Nh (SN 1991, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) có hành vi kinh doanh dụng cụ kích điện để dùng trong đánh thủy hải sản. Tang vật thu giữ gồm: 1 bộ dụng cụ kích điện thành phẩm, 8 bộ chưa thành phẩm. Hiện vụ việc Công an xã Mỹ Quý tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, người dân không săn bắt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, nuôi nhốt hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; không tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, khai thác thủy hải sản hủy diệt cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chung tay bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái.