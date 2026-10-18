Truy quét những 'bãi chôn' chất thải công nghiệp

Tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, xã Thống Nhất, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục tấn chất thải công nghiệp bị chôn lấp dưới các lớp đất. Riêng tại khu vực này, lượng chất thải được phát hiện ước tính khoảng 40 tấn. Quá trình khai quật còn ghi nhận hiện tượng khói bốc lên từ các đống chất thải, kèm theo mùi khét.

Hiện trường các đối tượng chôn lấp chất thải.

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Trung (SN 1985, trú tại phường Hà Lầm, Quảng Ninh) là một trong những đối tượng chính liên quan đến hoạt động đổ thải trái phép. Trước đó, Trung bị bắt quả tang khi đang đổ hơn 20 tấn chất thải tại xã Thống Nhất. Số chất thải này được vận chuyển từ các cơ sở sản xuất ngoài tỉnh về Quảng Ninh để xử lý trái quy định.

Để tổ chức hoạt động, Trung thuê một kho xưởng rộng khoảng 1.000m² tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang làm nơi tập kết xỉ nhôm. Lợi dụng thời điểm đêm tối, đối tượng sử dụng xe ben vận chuyển chất thải đến nhiều địa điểm để đổ, san gạt và chôn lấp nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trung khai đã tiếp nhận chất thải từ người khác, sau đó vận chuyển đi đổ tại nhiều vị trí; có trường hợp thuê máy xúc để san lấp, che phủ chất thải.

Theo cơ quan điều tra, mỗi chuyến vận chuyển có khối lượng khoảng 20 tấn, Trung nhận khoảng 20 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức thuê xử lý chất thải. Để thực hiện hành vi, đối tượng phân công nhiều người tham gia các công đoạn tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển và san lấp hiện trường sau khi đổ thải. Hoạt động này được xác định diễn ra từ đầu tháng 4/2026.

Kho xưởng được các đối tượng sử dụng làm nơi tập kết chất thải.

Thượng tá Phạm Văn Điệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, đúc nhôm tại các làng nghề và khu công nghiệp phải được thu gom, xử lý bởi các đơn vị có chức năng theo quy định, với chi phí không nhỏ. Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, các đối tượng đã móc nối, đưa chất thải về Quảng Ninh đổ thải, chôn lấp trái phép.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng chất thải công nghiệp bị phát hiện đổ thải, chôn lấp trái phép trong vụ án ước tính khoảng 300 tấn tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

Hành vi đổ thải, chôn lấp chất thải công nghiệp không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đời sống người dân; đồng thời tác động tiêu cực đến quy hoạch, môi trường đầu tư của địa phương.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.