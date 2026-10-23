Truy nóng kẻ cướp giật điện thoại của trẻ nhỏ

Đối tượng Thành bị bắt giữ.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 20-10, cháu Đ.T.N. (12 tuổi, trú phường Hải Vân) đi xe đạp điện về nhà thì có một người đàn ông điều khiển xe mô-tô vờ hỏi đường rồi giật chiếc ĐTDĐ của cháu bé và tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hải Vân khẩn trương truy xét, đến 23 giờ cùng ngày đã xác định được thủ phạm gây ra vụ cướp giật ĐTDĐ là Trương Công Thành (1992, trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng), thu hồi tang vật vụ cướp giật. Hiện, Công an phường Hải Vân đang điều tra làm rõ vụ việc và củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.