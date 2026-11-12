Truy nóng bắt đối tượng trộm xe và hàng hoá của shipper chỉ sau 6 giờ nhận tin báo

Ngày 12/11, Công an phường Thuận Giao, TPHCM cho biết, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 11/11/2026, trong lúc làm nghề giao hàng, anh Tôn Văn Tuấn, hành nghề shipper vào giao hàng cho khách, để xe mô tô Yamaha Exciter màu xanh – trắng, mang BKS 68M1-093.00 trước nhà trọ số 25/1 đường Thuận Giao 31, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao.

Đối tượng Lê Chí Hùng bị bắt giữ

Trong lúc vào giao hàng, anh Tuấn vẫn để chiếc chìa khóa cắm trên xe. Không dừng lại đó, trên xe còn nguyên lô hàng COD chưa kịp giao cho khách trị giá khoảng 9–10 triệu đồng nhưng không có người trông giữ. Thấy chiếc xe shipper giao hàng để hớ hênh, một đối tượng lạ mặt nhanh chóng lấy đi chiếc xe cùng số hàng hóa trên xe rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi phát hiện chiếc xe và số tài sản để trên xe không cánh mà bay, anh Tuấn đã lên phường trình báo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận Giao đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, truy xét đối tượng và phương tiện. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phường phát hiện Lê Chí Hùng (SN 04/08/1997, thường trú tại phường Lái Thiêu, TP.HCM) đang điều khiển chiếc xe bị trộm tại địa bàn phường Lái Thiêu nên tiến hành mời đối tượng lên trụ sở Công an phường làm việc.

Hòng che đậy hành vi, đối tượng đã tháo biển số chiếc xe mô tô Yamaha Exciter

Qua đấu tranh, Hùng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lợi dụng sơ hở của người giao hàng, lấy trộm chiếc xe và đang tìm nơi để tiêu thụ. Trên đường di chuyển đối tượng còn tháo giỏ hàng, vứt bỏ. Không dừng lại đó, để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng tiếp tục tháo bỏ biển số nhằm che giấu nguồn gốc phương tiện. Tuy nhiên, mọi tính toán của đối tượng đã không qua mắt được quá trình truy xét của lực lượng Công an phường Thuận Giao.

Số hàng hóa của anh shiper đã được thu hồi

Kết quả, chỉ chưa đầy 6 giờ sau khi gây án, Công an phường Thuận Giao đã truy xét, phát hiện đối tượng Lê Chí Hùng để thu hồi chiếc xe mô tô và toàn bộ hàng hóa COD và trao lại tài sản cho người bị hại. Dịp này, Công an phường Thuận Giao cũng cảnh báo những người hành nghề shipper, trước khi giao hàng hãy rút chìa khóa, tắt máy và khóa xe cẩn thận. Khi hành nghề giao hàng nhưng đừng giao luôn cơ hội cho kẻ gian. Không để sự bất cẩn của người dân trở thành cơ hội để tội phạm có cơ hội ra tay trộm cắp.