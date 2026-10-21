Truy nhanh nhóm trộm

Các đối tượng trộm cắp bị bắt giữ cùng tang vật.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nam Phước xác định 3 đối tượng gây ra vụ trộm, gồm: Lê Văn Nghĩa (2010, trú xã Nam Phước) và Võ Hoàng (2000), Phạm Văn Trường (2007, cùng trú xã Duy Xuyên, Đà Nẵng). Đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm xe máy tại phường Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Cụ thể, ngày 25-8-2026, Trường và Hoàng trộm xe máy hiệu Wave BKS 81B3-068.40 tại trước nhà số 763 - Trường Chinh; ngày 15-10, Trường và Nghĩa trộm xe máy hiệu Exciter BKS 92E1-684.56 tại đường Trần Mai Ninh. Ngày 20-10, Công an xã Nam Phước cho biết, đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.