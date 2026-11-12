Truy nhanh 'đạo chích' tại quán cà-phê
Từ thông tin người dân đăng tải trên mạng xã hội về vụ mất trộm tiền tại quán cà-phê Cố Nhân (xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi), Công an phường Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã khẩn trương xác minh, truy xét thủ phạm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Đức Phổ xác định L.T.T (2008, trú phường Đức Phổ) là người nghi vấn liên quan đến vụ việc. Công an phường mời T. đến trụ sở làm việc và đối tượng thừa nhận đã trộm cắp tiền tại quán cà-phê Cố Nhân vào ngày 25-10. Sau khi làm rõ vụ việc, ngày 11-11, Công an phường Đức Phổ cho biết, đã bàn giao hồ sơ và người liên quan cho Công an xã Lân Phong tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truy-nhanh-dao-chich-tai-quan-ca-phe-post360892.html