Truy nhanh 'đạo chích' tại quán cà-phê

Đối tượng L.T.T

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Đức Phổ xác định L.T.T (2008, trú phường Đức Phổ) là người nghi vấn liên quan đến vụ việc. Công an phường mời T. đến trụ sở làm việc và đối tượng thừa nhận đã trộm cắp tiền tại quán cà-phê Cố Nhân vào ngày 25-10. Sau khi làm rõ vụ việc, ngày 11-11, Công an phường Đức Phổ cho biết, đã bàn giao hồ sơ và người liên quan cho Công an xã Lân Phong tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.