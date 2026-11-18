Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 24/9/2016 tại bản Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa (cũ). Địa điểm này hiện nay thuộc bản Khằm Ban, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Vũ Tiến Tới (ảnh Công an Thanh Hóa)

Trong quá trình phục hồi điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với bị can Vũ Tiến Tới, sinh ngày 5/10/1968.

Trước khi bỏ trốn, Vũ Tiến Tới đăng ký hộ khẩu thường trú tại bản Tây Hưng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (cũ). Địa chỉ hiện nay là bản Chiềng Hắc, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi bị can Vũ Tiến Tới sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, đồng thời bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, trường hợp bị can không ra đầu thú, vụ án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật, trong đó có việc xét xử vắng mặt nếu đủ điều kiện theo quy định.

Để thực hiện việc đầu thú, bị can Vũ Tiến Tới được đề nghị đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an tỉnh Thanh Hóa, liên hệ Điều tra viên Hà Đình Nam qua số điện thoại 0931.382.868, hoặc đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình diện.