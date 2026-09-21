Truy nã Nguyễn Ngọc Thạch liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo đó, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Phòng Giao dịch Xuân Lộc thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Long Khánh vào ngày 17/10/2025 và 06/02/2026.

Ngày 16/9/2026, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng ra Quyết định truy nã số 02/QĐ-TN đối với bị can Nguyễn Ngọc Thạch (sinh ngày 27/3/1992 tại Đồng Nai; Nơi thường trú: Khu phố Gia Ray 1, phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai).

Bị can Nguyễn Ngọc Thạch.

Căn cước công dân của bị can Nguyễn Ngọc Thạch số: 075092009183 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/8/2021.

Cơ quan Điều tra cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Ngọc Thạch đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Nguyễn Ngọc Thạch, phải báo ngay cho Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng (địa chỉ: Ngõ 296 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) hoặc liên hệ Đại úy Nguyễn Quang Hưng, Điều tra viên, số điện thoại: 0966.864.338.