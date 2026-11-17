Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 17/11 cho biết, vừa ra quyết định truy nã bị can Huỳnh Thị Khánh (SN 1962, trú tại tổ dân phố Lợi Thọ, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa).

Nữ bị can Huỳnh Thị Khánh đang bị truy nã.

Theo hồ sơ truy nã, sau một thời gian xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại khu vực xóm Núi, tổ dân phố Thành Phát, phường Nam Nha Trang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có đủ căn cứ xác định hành vi đánh bạc của Huỳnh Thị Khánh nên ngày 22/8/2026 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với người phụ nữ này về tội danh “Đánh bạc” theo khoản 1, điều 321 BLHS.

Trong lúc vụ án còn đang được điều tra mở rộng thì nữ bị can lẩn trốn khỏi địa phương, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định truy nã Huỳnh Thị Khánh.

Đối tượng này có đặc điểm nhận dạng cao 1,53m, da ngăm đen, tóc rẽ ngôi lệch, lông mày hơi thưa, sống mũi lõm, mắt đen, dáng mắt hẹp, có nốt ruồi cách mép trái 1cm. Khi phát hiện hoặc có thông tin về Huỳnh Thị Khánh, người dân cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, ĐT: 094.751.3113 hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Thương, ĐT: 088. 616. 1888.