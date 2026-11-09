Truy nã Lý A Chà về tội 'Phá hoại chính sách đoàn kết'

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Lý A Chà sinh ngày 2/10/1992, có hộ khẩu thường trú và nơi sinh sống trước đây tại bản Ún, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa). Hiện đối tượng không còn có mặt tại địa phương và được xác định đang sinh sống, cư trú ở nước ngoài.

Một góc xã Mường Lý

Quá trình nắm tình hình, quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh dân tộc, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lý A Chà bị cáo buộc sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung xuyên tạc, gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo cơ quan điều tra, các nội dung được đăng tải còn có dấu hiệu kích động hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc Việt Nam; gây chia rẽ giữa người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, cũng như giữa tín đồ tôn giáo với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngoài ra, Lý A Chà còn bị cáo buộc đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã lần lượt ban hành các quyết định tố tụng: Quyết định khởi tố vụ án ngày 11/1/2024; Quyết định khởi tố bị can ngày 10/1/2025 và Quyết định truy nã đối với Lý A Chà ngày 11/1/2025 về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi Lý A Chà sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đáng chú ý, theo thông báo của cơ quan chức năng, căn cứ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung) và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 1/7/2025, nếu đến hết ngày 30/11/2026, Lý A Chà không đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố vắng mặt theo quy định pháp luật.