Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruột

Trước đó, ngày 22/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ) khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản”, xảy ra ngày 19/5/2022, tại khóm Bình Khánh 6, phường Bình Đức, tỉnh An Giang.

Đối tượng Trần Thảo Hương.

Cụ thể, vào ngày 15/9/2022, ông Trần Thế Hùng phát hiện mất trộm 11 lượng vàng 9999, nghi ngờ con gái là Trần Thảo Hương lấy trộm nên trình báo Công an phường Bình Đức giải quyết. Qua làm việc, Hương khai nhận đã lấy trộm 3 lần tổng cộng 7 lượng vàng (trị giá trên 355 triệu đồng) của ông Hùng đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 19/9/2022, ông Hùng bị bệnh chết thì Hương không thừa nhận hành vi lấy trộm số vàng trên, Hương cho rằng khi lấy vàng đi bán có sự đồng ý của ông Hùng. Hiện tại, không biết Trần Thảo Hương đang ở đâu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thảo Hương về hành vi “Trộm cắp tài sản”; đồng thời ra quyết định truy nã đối với Trần Thảo Hương để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang.